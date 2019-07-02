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Суд в Санкт-Петербурге завел дело о хищениях при строительстве сцены МДТ

Смольнинский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о хищениях из средств Минкультуры при проектировании новой сцены Малого драматического театра и строительстве филиала МХТ. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Основной фигурант дела — Максим Корнеев, фактический владелец компании «Стройсоюз СВ». Решение о его аресте суд вынес в феврале 2018 года. По данным следствия, с октября 2015 по март 2016 года Максим Корнеев похитил у ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в рамках реализации ФЦП «Культура России» 45,5 млн руб. Средства были перечислены на счет ЗАО «Театрально-декорационные мастерские», после чего выведены на счет ООО «Стройсоюз СВ».

Компания «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) выступала первоначальным подрядчиком работ по проектированию строительства малой сцены Малого драматического театра общим объемом 2,5 млрд руб. Впоследствии Минкультуры расторгло договор из-за срыва сроков. В августе 2018 года в отношении компании ТДМ была введена процедура банкротства.

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Кроме того, Корнеев обвиняется в хищении 209,8 млрд руб. при поставке технического оснащения МХТ имени А. П. Чехова и строительстве здания филиала театра на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей.

Следователи считают, что в последнем случае Корнеев склонил Вячеслава Карасева, занимающего должность замдиректора по экономике и финансам дирекции Минкультуры, использовать свои полномочия вопреки интересам службы.

В 2016 году сообщалось, что новую сцену МДТ в Петербурге строит владелец компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев. По данным источников «РИА Новости», на похищенные деньги были куплены автомобили Maybach и Mercedes-Benz S500, а также оплачивался лизинг Porsche и Lexus.

В марте 2017 года контракт на строительство новой сцены МДТ получила «Трансепт групп», 75% которой принадлежит Борису Ротенбергу. «Трансепт групп» построит сцену за 2,08 млрд руб.

Теги: мошенничество, Санкт-Петербург, новости РБК
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