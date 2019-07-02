Суд в Санкт-Петербурге завел дело о хищениях при строительстве сцены МДТ

Суд в Санкт-Петербурге завел дело о хищениях при строительстве сцены МДТ

Смольнинский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о хищениях из средств Минкультуры при проектировании новой сцены Малого драматического театра и строительстве филиала МХТ. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Основной фигурант дела — Максим Корнеев, фактический владелец компании «Стройсоюз СВ». Решение о его аресте суд вынес в феврале 2018 года. По данным следствия, с октября 2015 по март 2016 года Максим Корнеев похитил у ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» в рамках реализации ФЦП «Культура России» 45,5 млн руб. Средства были перечислены на счет ЗАО «Театрально-декорационные мастерские», после чего выведены на счет ООО «Стройсоюз СВ».

Компания «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) выступала первоначальным подрядчиком работ по проектированию строительства малой сцены Малого драматического театра общим объемом 2,5 млрд руб. Впоследствии Минкультуры расторгло договор из-за срыва сроков. В августе 2018 года в отношении компании ТДМ была введена процедура банкротства.

Кроме того, Корнеев обвиняется в хищении 209,8 млрд руб. при поставке технического оснащения МХТ имени А. П. Чехова и строительстве здания филиала театра на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей.