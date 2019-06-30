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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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Орбакайте ответила на сообщения о суррогатном материнстве для Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала сообщения о том, что она была суррогатным родителем для детей своей матери Аллы Пугачевой. Скриншоты публикаций в СМИ о ней она опубликовала в своем Instagram.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая «пресса» превосходит себя», — написала Орбакайте.

Красным она отметила особенно яркие заголовки, в которых была упомянута. Кроме сообщений о суррогатном материнстве для Пугачевой ряд изданий писал, что они с матерью «живут, как кошка с собакой», а также что «Пугачева довела Орбакайте до седых волос».

В комментариях к посту продюсер Яна Рудковская спросила Орбакайте, удивляется ли она еще чему-то. Та ответила, что «уж точно нет», и добавила, что привыкла к подобным сообщениям с детства. Композитор Игорь Николаев также поддержал певицу и написал в комментариях к посту: «Про нас пишут такое на ровном месте, что... Ну что, будем умиляться или судиться?» Орбакайте ответила, что предпочитает посмеяться.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились в сентябре 2013 года. Близнецов Лизу и Гарри выносила суррогатная мать.

Теги: певица, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева
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