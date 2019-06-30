СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24. В своем Twitter издание опубликовало короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу. Повернувшись, принц не увидел Трампа, поскольку тот успел пройти вперед.

Саммит G20 прошел 28-29 июня в японской Осаке. На завтраке в рамках мероприятия Трамп назвал бен Сальмана другом и заявил, что тот проделал «потрясающую работу» для улучшения ситуации с правами женщин в Саудовской Аравии, отмечает The Wall Street Journal. Он также в положительном ключе отозвался о закупке королевством американского оружия и прекращении финансирования террористических групп.

В Белом доме сообщили, что на саммите президент США и саудовский принц обсудили «важность вопросов прав человека», «решающую роль» королевства в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и мировом рынке нефти, а также «растущую угрозу со стороны Ирана».