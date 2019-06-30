СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,96 61,72 EUR Нал. 72,64 70,54 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 12 119,00 +220,00 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
В Канаде разбился самодельный вертолет Общество, 04:54 СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем Политика, 04:26 СМИ сообщили о вхождении эсминца ВМС США в Черное море Политика, 04:24 Власти оценили ущерб сельскому хозяйству в районах паводка под Иркутском Общество, 03:43 Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет Общество, 03:26 На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар Общество, 03:18 СМИ сообщили об атаке хуситов на два аэропорта в Саудовской Аравии Политика, 02:57 В центре Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 02:23 Синоптики предупредили о новом притоке воды в Иркутской области Общество, 02:06 Сборная Перу обыграла Уругвай по пенальти в 1/4 Кубка Америки Спорт, 01:40 Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с Китаем Политика, 01:33 В Киеве сообщили о получении от Франции 20 патрульных катеров Политика, 01:12 Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным Общество, 00:55 Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине Политика, 00:46
Саммит G20 в Осаке ,  
0 
СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24. В своем Twitter издание опубликовало короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу. Повернувшись, принц не увидел Трампа, поскольку тот успел пройти вперед.

Саммит G20 прошел 28-29 июня в японской Осаке. На завтраке в рамках мероприятия Трамп назвал бен Сальмана другом и заявил, что тот проделал «потрясающую работу» для улучшения ситуации с правами женщин в Саудовской Аравии, отмечает The Wall Street Journal. Он также в положительном ключе отозвался о закупке королевством американского оружия и прекращении финансирования террористических групп.

В Белом доме сообщили, что на саммите президент США и саудовский принц обсудили «важность вопросов прав человека», «решающую роль» королевства в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и мировом рынке нефти, а также «растущую угрозу со стороны Ирана».

Фотогалерея 
Сдержанная Мэй и удивленный Путин: эмоции саммита G20

Позднее на пресс-конференции по итогам саммита, отвечая на вопрос журналистов о расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, Трамп заявил, что пока никто прямо не обвинил в этом «будущего короля Саудовской Аравии».

Колумнист The Washington Post Хашкаджи пропал без вести в октябре 2018 года, после того как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Турецкая прокуратура считает, что журналиста убили, а его тело расчленили и уничтожили. Как утверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии.

Политика
Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи

19 июня ООН представила доклад о расследовании убийства. В документе Хашкаджи назван жертвой «преднамеренной казни» со стороны властей королевства, к которой причастен наследный принц. МИД Саудовской Аравии назвал доклад организации безосновательным.

Теги: Дональд Трамп, Мухаммед бен Сальман, G20
Материалы по теме
ООН потребовала санкций против саудовского принца из-за убийства Хашкаджи
Политика
США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter