Медведев пригласил премьера Франции в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил французского коллегу Эдуара Филиппа посетить Санкт-Петербург, передает ТАСС.

«Приглашаю с ответным визитом в Россию. Если мы в Гавр, тогда вы в Петербург, но это можно отдельно обсудить», — сказал Медведев по итогам переговоров с Филиппом.

Премьер Франции в свою очередь положительно отреагировал на приглашение, не уточнив сроки возможной поездки в Россию.

Глава российского кабмина также отметил, что Гавр и Санкт-Петербург являются городами-побратимами. «У этих городов много общего: это портовые города, которые играют серьезную роль в обеспечении транспортных коммуникаций, оба города сильно пострадали во время Второй мировой войны», — отметил Медведев.