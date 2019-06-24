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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Медведев пригласил премьера Франции в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил французского коллегу Эдуара Филиппа посетить Санкт-Петербург, передает ТАСС.

«Приглашаю с ответным визитом в Россию. Если мы в Гавр, тогда вы в Петербург, но это можно отдельно обсудить», — сказал Медведев по итогам переговоров с Филиппом.

Премьер Франции в свою очередь положительно отреагировал на приглашение, не уточнив сроки возможной поездки в Россию.

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Глава российского кабмина также отметил, что Гавр и Санкт-Петербург являются городами-побратимами. «У этих городов много общего: это портовые города, которые играют серьезную роль в обеспечении транспортных коммуникаций, оба города сильно пострадали во время Второй мировой войны», — отметил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Франция, визит
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