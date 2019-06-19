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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

Фото: spb_today / VK

«В 7:50 произошла просадка напряжения, которая длилась около четырех минут», — рассказал представитель метрополитена.

На станции работало аварийное освещение. На движении поездов инцидент не сказался, заявили в пресс-службе.

Как писала «Фонтанка», людям, оказавшимся в этот момент на платформе, пришлось идти к эскалатору, освещая путь смартфонами. Части пассажиров, как сообщали очевидцы, пришлось некоторое время оставаться в поезде тоннеле между станциями «Горьковская» и «Невский проспект».

Теги: Санкт-Петербургский метрополитен, отключение света
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