Трамп назвал условие беспрецедентного краха на рынке США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если его не изберут главой государства в 2020 году, то в США произойдет крах рынка. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что в настоящее время американская экономика устанавливает рекорды и ей еще есть куда развиваться. «Однако, если кто-то, кроме меня, возьмет верх в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не было!» — написал он.

При этом в конце мая швейцарская бизнес-школа IMD составила рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. США продержались на первом месте год, однако уступили позицию Сингапуру и Гонконгу и заняли третье место.

В середине марта экономисты ведущих американских университетов подсчитали, что в результате торговых войн с Китаем и Евросоюзом США потеряли $7,8 млрд (0,04% ВВП). По их оценкам, импорт снизился на 31,5%, а экспорт — на 11%.