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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Правительство запретило закупать через конкурсы рентгеновские аппараты

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, ограничивающее набор медицинских изделий, которые можно закупать ориентируясь не только на их цену, но и на дополнительные параметры. Копия распоряжения есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Государственные учреждения теперь не смогут закупать часть медизделиий по конкурсной процедуре, когда заказчик оценивает различные параметры, помимо цены. Из списка медизделий, которые можно закупать по конкурсной процедуре, удалили аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в хирургии, стоматологи и ветеринарии; рентгеновские аппараты, другие приборы и аппараты для функциональной диагностики, оптические микроскопы, стоматологические и офтальмологические инструменты, хирургические или лабораторные стерилизаторы и медицинскую мебель. Согласно распоряжению, у заказчик теперь должен ориентироваться только на стоимость, он проводит аукцион и выбирает предложение по наименьшей цене.

Проект распоряжения, которое называется «О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», был внесен министерством здравоохранения.

По мнению Минздрава, в данном случае цена контракта может выступать единственным критерием определения победителя, поскольку заказчики имеют объективную возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки, указано в пояснительной записке к документу, с которой ознакомился РБК.

Правительство сохранило конкурсную процедуру только для инвалидных колясок, протезов и ортопедических приспособлений.

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