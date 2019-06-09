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В России вступил в силу закон об увеличении штрафа за кражу электричества

В России выросли штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня, пишет «Парламентская газета».

Административная ответственность за первый неправомерный доступ к электросети осталась прежней — до 15 тыс. руб для физических лиц и до 200 тыс. руб. — для юридическим. Однако при повторном незаконном подключении граждане должны будут заплатить 15-30 тыс. руб. штрафа, должностные лица — 80-200 тыс. (или дисквалификация на 2-3 года), а юридические структуры — 200-300 тыс.

В 2017 году депутаты «Единой России» предлагали ввести уголовное наказание в виде шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. Минэнерго от этой идеи отказалось.

 

Теги: электричество, Штрафы, Закон
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