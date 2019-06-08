Аэропорт Гоа закрыли после падения топливного бака взлетавшего МиГ-29

Аэропорт Даболим индийского штата Гоа на несколько часов приостановил прием и отправление рейсов из-за того, что у военного истребителя МиГ-29 во время взлета отвалился топливный бак. Об этом сообщает газета Hindu.

После падения из бака вылилось топливо, он загорелся. На взлетно-посадочной полосе (ВПП) также зафиксировали легкие повреждения от удара. Во время происшествия в Даболиме должны были приземлиться семь самолетов, их перенаправили на запасные площадки.

В аэропорте изданию сообщили, что ВМС Индии начали очищать и ремонтировать ВПП. Позже военные написали в Twitter, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Аэропорт Даболим в Гоа является частью военной базы Ханса индийских ВМС. Его основное назначение — туристические перевозки.