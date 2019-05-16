Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,45 -0,20 EUR Бирж. 72,00 -0,45 Brent 73,18 +1,61% USD Нал. 65,07 64,11 EUR Нал. 72,85 71,80 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1172 -0,0028 BTC/USD Бирж. 7 979,90 -150,60 IMOEX 2 588,32 +1,32% RTSI 1 265,58 +1,49% DJIA 25 898,19 +0,98% Nasdaq 7 925,42 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+23,69%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,12%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+23,69%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,12%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
Доля Мордашова в ретейлере «Лента» превысила 50% Бизнес, 18:32 Экспортеры получат государственную поддержку Пресс-релиз, 18:26 Преследовавшаяся за мемы Мотузная подала иск к государству на 1 млн руб. Общество, 18:20 Путин потребовал от властей реагировать на нарушения как «собаки Павлова» Общество, 18:17 Фотографии, как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 18:15 Минпромторг сообщил о плане кредитования экспортеров на 7 трлн руб. Экономика, 18:09 Курс евро опустился ниже 72 руб. Экономика, 18:07 Стоимость акции «Газпрома» превысила 200 руб. впервые за семь лет Бизнес, 18:07 Путин пообещал решить проблему с возрастными маркировками контента в СМИ Технологии и медиа, 18:01 В посольстве в Йемене соообщили о состоянии пострадавших россиянок Общество, 17:59 Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области Политика, 17:57 Баллон с углекислотой взорвался в институте им. Фрумкина в Москве Общество, 17:56 Бассейн или пентхаус: какой не должна быть новая крыша Нотр-Дама Стиль, 17:56 Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов» Общество, 17:54
Скандал в шоу «Голос» ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

Сергей Жилин, дирижер джаз-бэнда «Фонограф», который работает на шоу «Голос. Дети», в разговоре с РБК прокомментировал результаты первого этапа экспертизы результатов голосования в финале проекта и решение «Первого канала» отменить их.

«Я на самом деле не в курсе того, что канал решил отменить [результаты финала]. Мне просто сообщили, что 24 [мая] у нас будет прямой эфир. Что касается отмены — это вопрос непростой, чтобы там ни было, представьте себя на месте той же Микеллы, ребенок не виноват, что так произошло. Остальные дети тоже как-то все с этим уже свыклись», — считает он.

По мнению музыканта, предсказать дальнейшие шаги в сложившейся ситуации трудно.

Общество
Как развивался скандал с шоу «Голос. Дети»

«Что сейчас произойдет — это для нас для всех загадка, будет переголосование или не будет, — я не знаю. Трудно сказать, какой выход из данного положения можно назвать правильным. Что-то будет 24 мая, а что — посмотрим. Самому интересно», — заявил РБК Жилин.

Яндекс. Директ

В конце апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Источники РБК на «Первом канале» и в производителе шоу — «Красном квадрате» — сообщили об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал проверку, к которой привлек компанию Group-IB. Компания 16 мая сообщила, что первая часть расследования завершена. Эксперты обнаружили накрутку голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Микелла Абрамова. «Первый канал» аннулировал результаты голосования.

Технологии и медиа
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Ведущий шоу «Голос. Дети», актер Дмитрий Нагиев заявил в разговоре с РБК, что 24 мая на «Первом канале» в прямом эфире выйдет программа, «в которой будут расставлены точки над i». По его словам, программа не будет посвящена результатам расследования. «Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми», — рассказал он.

Теги: новости РБК, «Голос»
Материалы по теме
Специалист Group-IB рассказал о схеме накрутки голосов в «Голос. Дети»
Общество
Фадеев назвал попыткой спасти репутацию отмену итогов «Голос. Дети»
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter