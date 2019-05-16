Джазмен Сергей Жилин назвал загадкой события после накрутки на «Голосе»

Сергей Жилин, дирижер джаз-бэнда «Фонограф», который работает на шоу «Голос. Дети», в разговоре с РБК прокомментировал результаты первого этапа экспертизы результатов голосования в финале проекта и решение «Первого канала» отменить их.

«Я на самом деле не в курсе того, что канал решил отменить [результаты финала]. Мне просто сообщили, что 24 [мая] у нас будет прямой эфир. Что касается отмены — это вопрос непростой, чтобы там ни было, представьте себя на месте той же Микеллы, ребенок не виноват, что так произошло. Остальные дети тоже как-то все с этим уже свыклись», — считает он.

По мнению музыканта, предсказать дальнейшие шаги в сложившейся ситуации трудно.

«Что сейчас произойдет — это для нас для всех загадка, будет переголосование или не будет, — я не знаю. Трудно сказать, какой выход из данного положения можно назвать правильным. Что-то будет 24 мая, а что — посмотрим. Самому интересно», — заявил РБК Жилин.