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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Политика ,  
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Вильнюс выразил протест Москве за критику лидера литовских партизан

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест Москве и вызвало представителя российской дипмиссии в Вильнюсе после заявления посольства России в США о командире литовских партизан Адолфасе Раманаускасе, в честь которого в пригороде Чикаго был открыт памятник. Об этом сообщается на сайте литовского МИДа.

«На встрече российской стороне было рекомендовано более тщательно изучить личность и деятельность А. Раманаускаса-Ванагаса, поскольку это самый неподходящий кандидат на обвинение России в сотрудничестве с нацистами или участии в Холокосте», — говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные заявления российской стороны распространяют дезинформацию. Вильнюс призвал Москву воздержаться от попыток переписать историю.

4 мая в пригороде Чикаго был открыт монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфуса Раманаускаса. Российские дипломаты, комментируя это событие, назвали открытие памятника особо циничным, так как акция «практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста». «Призываем официальный Вашингтон образумить своих прибалтийских сателлитов, пытающихся навязать американскому обществу ценности тех, кто ответственен за этнические чистки», — заявили в посольстве.

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Адольфас Раманаускас был активным участником антисоветского сопротивления в Литве. Во время Великой Отечественной войны в составе маленького отряда добровольцев охранял частное и государственное имущество от мародеров. После отступления немецких войск и занятия территории Литвы советскими войсками примкнул к антисоветскому сопротивлению. С 1952 года жил по поддельным документам. Был предан и выдан советским спецслужбам, после ареста подвергался пыткам, затем был казнен.

Теги: Литва, протест, Посольство России
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