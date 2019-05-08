Вильнюс выразил протест Москве за критику лидера литовских партизан

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест Москве и вызвало представителя российской дипмиссии в Вильнюсе после заявления посольства России в США о командире литовских партизан Адолфасе Раманаускасе, в честь которого в пригороде Чикаго был открыт памятник. Об этом сообщается на сайте литовского МИДа.

«На встрече российской стороне было рекомендовано более тщательно изучить личность и деятельность А. Раманаускаса-Ванагаса, поскольку это самый неподходящий кандидат на обвинение России в сотрудничестве с нацистами или участии в Холокосте», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные заявления российской стороны распространяют дезинформацию. Вильнюс призвал Москву воздержаться от попыток переписать историю.

4 мая в пригороде Чикаго был открыт монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфуса Раманаускаса. Российские дипломаты, комментируя это событие, назвали открытие памятника особо циничным, так как акция «практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста». «Призываем официальный Вашингтон образумить своих прибалтийских сателлитов, пытающихся навязать американскому обществу ценности тех, кто ответственен за этнические чистки», — заявили в посольстве.