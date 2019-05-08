В Крыму назвали жестом доброй воли освобождение украинских рыбаков

Уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двоих украинских рыбаков, которые были задержаны в сентябре 2018 года российскими пограничниками за незаконное пересечение границы, передает ТАСС.

Он рассказала, что суд в Джанкое принял решение отпустить моряков в апреле, назначив им штраф, хотя санкция статьи предусматривали лишение свободы до пяти лет.

По словам омбудсмена, сейчас рыбаки направляются через границу домой. «Освобождение рыбаков — это жест доброй воли России по отношению к украинцам, которые <...> являются для нас дружественным народом», — отметила Лубина.

Российские пограничники задержали двоих жителей села Стрелковое Генического района Херсонской области на рыболовецком судне в сентябре прошлого года. Оба находились в нетрезвом состоянии. Их задержали в момент швартовки моторной лодки к берегу Крыма. В ходе осмотра на борту судна было обнаружено около 20 кг рыбы кефалевых видов.