В Крыму назвали жестом доброй воли освобождение украинских рыбаков

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,18 EUR Бирж. 73,15 +0,09 Brent 70,11 -1,03% USD Нал. 65,74 64,34 EUR Нал. 73,69 71,82 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1191 -0,0006 BTC/USD Бирж. 6 215,50 +185,50 IMOEX 2 565,10 -0,57% RTSI 1 237,86 -0,62% DJIA 25 960,02 -1,81% Nasdaq 7 963,76 -1,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 07 мая, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 07 мая, 12:19
Бой боксера Усика против Такама перенесли из-за травмы украинца Общество, 01:16 В Крыму назвали жестом доброй воли освобождение украинских рыбаков Общество, 00:38 Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе Общество, 00:37 «Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пассажирам сгоревшего SSJ100 Общество, 00:08 «Ливерпуль» отыграл три мяча у «Барселоны» и вышел в финал Лиги чемпионов Спорт, 00:04 Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов Общество, 00:00 США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль Политика, 07 мая, 23:43 США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала Политика, 07 мая, 23:42 Замглавы ЦОДД предложил привязать штраф за скорость к доходу водителя Общество, 07 мая, 23:17 Порошенко подписал указ о действиях «в условиях длительной агрессии» Политика, 07 мая, 23:03 Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД Украины Политика, 07 мая, 22:55 В пригороде Тулузы из табачной лавки освободили всех заложников Общество, 07 мая, 22:36 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 07 мая, 22:18 Российский фонд подал к Литве иск на €1 млрд из-за национализации Snoras Финансы, 07 мая, 22:14
Общество ,  
0 
В Крыму назвали жестом доброй воли освобождение украинских рыбаков

Уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двоих украинских рыбаков, которые были задержаны в сентябре 2018 года российскими пограничниками за незаконное пересечение границы, передает ТАСС.

Он рассказала, что суд в Джанкое принял решение отпустить моряков в апреле, назначив им штраф, хотя санкция статьи предусматривали лишение свободы до пяти лет.

Политика
В Киеве назвали дату проведения трибунала по делу задержанных моряков

По словам омбудсмена, сейчас рыбаки направляются через границу домой. «Освобождение рыбаков — это жест доброй воли России по отношению к украинцам, которые <...> являются для нас дружественным народом», — отметила Лубина.

Российские пограничники задержали двоих жителей села Стрелковое Генического района Херсонской области на рыболовецком судне в сентябре прошлого года. Оба находились в нетрезвом состоянии. Их задержали в момент швартовки моторной лодки к берегу Крыма. В ходе осмотра на борту судна было обнаружено около 20 кг рыбы кефалевых видов.

Теги: рыбаки, освобождение, омбудсмен, Крым
Материалы по теме
Москва заявила об уходе Киева от обсуждения судьбы задержанных моряков
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Политика
Суд продлил арест задержанным украинским морякам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter