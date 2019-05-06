СК опубликовал видео въехавшего в полицейскую машину в Москве автомобиля

Следственный комитет опубликовал видео столкновения внедорожника с полицейской машиной, которое произошло 6 мая в центре Москвы, сообщается в официальном канале СК в WhatsApp.

Видео: Следственный комитет РФ

По данным следствия, водитель отвлекся на вопрос ребенка, не справился с управлением и врезался в полицейскую машину, которая двигалась навстречу. Сотрудники полиции получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в больницу отправили двоих полицейских. СК начал уголовное расследование по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Водителя допрашивают.

Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что авария произошла в Мерзляковском переулке рядом с домом №18. Он также утверждал, что внедорожник принадлежит посольству Италии. В пресс-службе посольства РБК сообщили, что у внедорожника итальянские номера, однако машина не принадлежит дипмиссии.