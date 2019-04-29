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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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На алюминиевом заводе в Красноярске потушили загоревшийся трансформатор

Трансформатор загорелся на алюминиевом заводе в Красноярске. К настоящему времени возгорание ликвидировано, предприятие работает в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что повреждение трансформаторного агрегата № 107  произошло на кремниево-преобразовательной подстанции. Технологический процесс не нарушался, в результате ЧП никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю агентству сообщили, что возгорание было локализовано на площади 130 кв. метров. 

Очевидцы разместили видео в YouTube, на котором запечатлен пожар на территории предприятия.

Ранее в Красноярске на территории завода «Красмаш», где производят ракетно-космическую технику, произошел пожар, а также обрушилась кровля. Площадь возгорания составила 20 тыс. кв. метров. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Теги: Красноярск, возгорание
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