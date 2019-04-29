На алюминиевом заводе в Красноярске потушили загоревшийся трансформатор

Трансформатор загорелся на алюминиевом заводе в Красноярске. К настоящему времени возгорание ликвидировано, предприятие работает в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что повреждение трансформаторного агрегата № 107 произошло на кремниево-преобразовательной подстанции. Технологический процесс не нарушался, в результате ЧП никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю агентству сообщили, что возгорание было локализовано на площади 130 кв. метров.

Очевидцы разместили видео в YouTube, на котором запечатлен пожар на территории предприятия.

Ранее в Красноярске на территории завода «Красмаш», где производят ракетно-космическую технику, произошел пожар, а также обрушилась кровля. Площадь возгорания составила 20 тыс. кв. метров. Данных о погибших и пострадавших не поступало.