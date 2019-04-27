Галкин отреагировал на «несправедливый» результат конкурса «Голос.Дети»

Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram заявил, что постарается сделать так, чтобы его дети никогда не участвовали в конкурсах вроде шоу «Голос».

«Потому что это [участие в конкурсе] невыносимо больно, особенно когда несправедливо», — сказал Галкин. Он также отметил, что поражен «невероятным голосом» проигравшего финалиста шоу «Голос.Дети» Максима Ержана.

Таким образом шоумен отреагировал на результаты шоу, в котором по итогам зрительского голосования победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Позднее источники РБК рассказали, что «Первый канал», который транслировал «Голос.Дети», проведет проверку результатов голосования. Собеседник с телеканала сообщил, что проверка должна установить, «не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников».

Проект «Голос.Дети» — российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids, которая выходит на «Первом канале» с 2014 года. В шоу участвуют дети в возрасте от семи до 14 лет. Шестой сезон стартовал 15 февраля. В финале помимо дочери Алсу и Максима Ержана принимал участие Валерий Кузаков.

