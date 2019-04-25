Туроператоры сообщили о проблемах в работе визовых центров стран ЕС

В визовых центрах Испании, Чехии и Франции наблюдаются большие проблемы в работе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Согласно сообщению, в визовом центре Испании скопилось большое количество паспортов, и сотрудники не успевают обрабатывать заявки, в связи с чем запись на апрель невозможна.

​В пресс-службе туроператора TUI Russia, который работает с испанским визовым центром по направлению Хорватия, сообщили РБК, что подобных проблем они не наблюдают, однако ситуация с очередями накануне летнего сезона вызывает беспокойство. Более того, туроператорам на церемонии открытия в марте обещали отдельные стойки для подачи документов, однако этого не произошло.

Туроператор «Библио-Глобус» уточнил РБК, что только у визового центра Испании есть небольшие проблемы с записью туристов на сдачу дактилоскопии (способ опознания человека по отпечаткам пальцев), были закрыты все слоты для записи. Записаться на сдачу отпечатков можно с начала мая.