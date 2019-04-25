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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Туроператоры сообщили о проблемах в работе визовых центров стран ЕС

В визовых центрах Испании, Чехии и Франции наблюдаются большие проблемы в работе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Согласно сообщению, в визовом центре Испании скопилось большое количество паспортов, и сотрудники не успевают обрабатывать заявки, в связи с чем запись на апрель невозможна.

​В пресс-службе туроператора TUI Russia, который работает с испанским визовым центром по направлению Хорватия, сообщили РБК, что подобных проблем они не наблюдают, однако ситуация с очередями накануне летнего сезона вызывает беспокойство. Более того, туроператорам на церемонии открытия в марте обещали отдельные стойки для подачи документов, однако этого не произошло.

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Туроператор «Библио-Глобус» уточнил РБК, что только у визового центра Испании есть небольшие проблемы с записью туристов на сдачу дактилоскопии (способ опознания человека по отпечаткам пальцев), были закрыты все слоты для записи. Записаться на сдачу отпечатков можно с начала мая.

В пресс-службе Anex Tour сообщили РБК, что ​не знают об инцидентах с вылетом по причине несвоевременной выдачи виз. «На данный момент все туристы улетают согласно приобретенным турам. Что касается Чехии, здесь ситуация немного иная. Сроки рассмотрения документов увеличены, в этой связи мы рекомендуем туристам брать страхование «Визовый риск», — пояснили в пресс-службе.

Представитель компании «ДМЛ клуб» Татьяна Парфенопуло рассказала Ассоциации туроператоров, что визовый центр Франции неверно диагностировал туристическую активность, из-за чего центр «захлебывается» потоком желающих получить визу». ​

«Мы не сможем прокомментировать ситуацию», — заявили РБК в пресс-службе TEZ TOUR. Все взаимодействия туроператора «Интурист» с посольствами и визовыми центрами происходят исправно, визы выдаются в установленный срок, заявили РБК в пресс-службе «Интуриста».

РБК направил запрос в визовые центры Франции, Чехии и Испании в Москве.

Теги: туроператоры, проблемы, виза, новости РБК
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