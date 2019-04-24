Один из сгоревших в Черном море танкеров отбуксировали из российских вод

Один из сгоревших в Черном море танкеров отбуксировали из российских вод

Танкер «Маэстро», который вместе с танкером «Канди» загорелся в Черном море в январе, отбуксировали за пределы территориальных вод России, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Маэстро» сегодня отбуксировали за пределы наших территориальных вод, сейчас его везут в Измир в Турции», — сказали в пресс-службе.

Танкеры под флагом Танзании загорелись в январе при передаче топлива с борта на борт. На судах находились 32 человека — граждане Турции и Индии. В результате пожара погибли десять человек, еще десятеро пропали без вести. Танкеры удалось потушить только в начале марта.

Следственный комитет России назвал причиной возгорания нарушение правил безопасности, по факту случившегося завели дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).