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Bed Bath & Beyond $20 (+18,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Один из сгоревших в Черном море танкеров отбуксировали из российских вод

Танкер «Маэстро», который вместе с танкером «Канди» загорелся в Черном море в январе, отбуксировали за пределы территориальных вод России, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«Маэстро» сегодня отбуксировали за пределы наших территориальных вод, сейчас его везут в Измир в Турции», — сказали в пресс-службе.

Танкеры под флагом Танзании загорелись в январе при передаче топлива с борта на борт. На судах находились 32 человека — граждане Турции и Индии. В результате пожара погибли десять человек, еще десятеро пропали без вести. Танкеры удалось потушить только в начале марта.

Следственный комитет России назвал причиной возгорания нарушение правил безопасности, по факту случившегося завели дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Теги: новости РБК, танкер, Пожар, Черное море, Турция
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