В Северной Ирландии задержали подозреваемых в убийстве журналистки

Подозреваемые в убийстве журналистки Лиры Макки в результате стрельбы во время массовых беспорядков в городе Дерри в Северной Ирландии задержаны, сообщили в полиции.

Задержанными оказались двое мужчин, одному из них 18 лет, второму — 19. Полиция квалифицировала стрельбу и убийство женщины как теракт. Имена подозреваемых и их мотив полицейские не уточнили.

Ранее правоохранители поблагодарили граждан, приславших фото и видео с места преступления для помощи расследованию. «Люди видели стрелка и тех, кто выводил молодых парней на улицы», — заявил детектив Джейсон Мерфи.

Как отмечала газета Irish Independent, погромы в Дерри произошли в преддверии годовщины Пасхального восстания 1916 года, которое организовали лидеры движения за независимость Ирландии. Участники беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью, в результате чего сожгли несколько автомобилей.

По данным полиции, около 23:00 неизвестный сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции и находившейся недалеко от них Макки. В причастности к убийству женщины подозревают «Новую ирландскую республиканскую армию».