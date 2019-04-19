Под Новосибирском сгорело здание администрации сельского совета

Пожар произошел в двухэтажном здании администрации сельского совета В Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, речь идет о здании в селе Светлая Поляна Болотнинского района. Спасатели получили информацию о возгорании в 06:13 (02:13 мск). Открытое горение было ликвидировано в 08:10 (04:10 мск).

Спасатели установили, что в результате пожара сгорела крыша на площади 510 квадратных метров. Также огонь повредил помещение клуба площадью 300 квадратных метров.

Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время пожарные устанавливают причину возгорания