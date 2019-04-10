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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Футбольный союз Голландии отстранил тренера Слуцкого после критики рефери

Королевский футбольный союз Нидерландов отстранил тренера клуба «Витесс» Леонида Слуцкого на два матча (во втором случае — условно), сообщается на сайте ФК. Причиной стали его комментарии в адрес рефери на матче между «Витессом» и ПСВ 7 апреля.

Встреча закончилась со счетом 3:3. Как сообщает нидерландский портал Voetbalprimeur, тренер «Витесса» после матча раскритиковал судейство и назвал рефери «худшим в мире».

Слуцкий пояснил, что пытался добиться от рефери объяснений его решений, но тот не отвечал ему. «Когда я задавал ему вопрос, он никогда ничего не говорил. Я спросил о пенальти. Я задал ему вопрос, но не получил ответ», — сказал тренер.

Из-за временного отстранения, говорится в сообщении «Витесса», Слуцкий пропустит ближайший матч команды против «Утрехта». Обязанности тренера во время этой встречи будет выполнять ассистент Олег Яровинский.

«По поводу этой ситуации в последнее время было сказано достаточно. Думаю, самое важное сейчас, — подготовить команду как можно лучше к финальному этапу турнира. Мы сконцентрируемся на этом», — приводит клуб комментарий тренера.
Теги: Леонид Слуцкий, Нидерланды
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