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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Скабеева сочла ложью информацию о выносе ей предупреждения от ПАСЕ

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева назвала ложью заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева о том, что ей будет сделано предупреждение из-за инцидента, произошедшего в Парламентской ассамблее в январе. Об этом журналистка рассказала «РИА Новости».

«Исходим из того, что это ложь и очередная украинская провокация. Все, что мне известно к этой минуте: поведение делегации из Украины — господ Березы, Гончаренко и вице-спикера Верховной Рады Геращенко — рассматривали на комиссии по этике Парламентской Ассамблеи», — сказала она.

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По ее словам, поведение украинских политиков шокировало ПАСЕ. Скабеева добавила, что особое негодование и раздражение вызвал Гончаренко, бегавший по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен президент России Владимир Путин.

Инцидент в Парламентской ассамблее Совета Европы с участием Скабеевой произошел в январе. Она задала вопрос Ирине Геращенко, когда та давала интервью, после чего журналистку попросили не мешать. Скабеева проигнорировала просьбу, ее оттолкнули представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза и редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

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Позднее Береза и Сидоренко отказались извиняться перед Скабеевой. В свою очередь руководство Совета Европы напомнило Скабеевой и Сидоренко о правилах поведения журналистов в Парламентской ассамблее.

Теги: ПАСЕ, предупреждение, журналистка
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