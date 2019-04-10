Скабеева сочла ложью информацию о выносе ей предупреждения от ПАСЕ

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева назвала ложью заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева о том, что ей будет сделано предупреждение из-за инцидента, произошедшего в Парламентской ассамблее в январе. Об этом журналистка рассказала «РИА Новости».

«Исходим из того, что это ложь и очередная украинская провокация. Все, что мне известно к этой минуте: поведение делегации из Украины — господ Березы, Гончаренко и вице-спикера Верховной Рады Геращенко — рассматривали на комиссии по этике Парламентской Ассамблеи», — сказала она.

По ее словам, поведение украинских политиков шокировало ПАСЕ. Скабеева добавила, что особое негодование и раздражение вызвал Гончаренко, бегавший по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен президент России Владимир Путин.

Инцидент в Парламентской ассамблее Совета Европы с участием Скабеевой произошел в январе. Она задала вопрос Ирине Геращенко, когда та давала интервью, после чего журналистку попросили не мешать. Скабеева проигнорировала просьбу, ее оттолкнули представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза и редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.