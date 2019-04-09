В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина. Ей было 84 года.

«На протяжении многих лет Алина Ивановна как хранитель бесценных реликвий поэта была не просто дарителем Московского государственного музея Сергея Есенина, передавшим в фонды более тысячи единиц уникальных предметов и материалов, но и большим другом музея», — заявили в музее.

Директор музея Светлана Шетракова в разговоре с РБК отметила, что точная причина смерти станет известна позднее.

«Причину смерти я сейчас не могу вам назвать, она падала два раза, кажется, это как-то связано было с травмами ног, но точнее потом станет известно. <...> Она была открытым и добрым человеком, просто светящимся. Я думаю, мы обязательно устроим вечер ее памяти», — заявила Шетракова.

Алину Есенину похоронят 11 апреля на Хованском кладбище Москвы. Она была замужем за Константином Есениным — сыном поэта и актрисы Зинаиды Райх.