Общество , 13:54
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Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Облачно с прояснениями. Местами дождь. Гроза», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Ожидается, что порывы южного ветра местами достигнут до 15 м/с.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 9 апреля в Московском регионе станет самым теплым днем с начала весны.