Синоптики предупредили о грозе в Москве

Синоптики предупредили о грозе в Москве

В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Местами дождь. Гроза», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Ожидается, что порывы южного ветра местами достигнут до 15 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 9 апреля в Московском регионе станет самым теплым днем с начала весны.