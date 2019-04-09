Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль

Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы использовать только йодированную соль», — сказала она на Международном арктическом форуме.

В январе Роспотребнадзор предложил запретить использовать принесенные из дома продукты при организации питания детей. В ведомстве пояснили РБК, что планируют уточнить эту норму. В частности, разрешить не скоропортящиеся продукты.

В марте зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила разработать закон о здоровом питании для детей. По ее словам, он будет касаться не только продуктов, но и прав ребенка. Законопроект будет предусматривать единые рекомендации о формировании рациона в детсадах, школах и лагерях.