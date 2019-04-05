Российские корабли запустили ракеты на учениях в Черном море. Видео

Корабли Черноморского флота в рамках учений в Черном море провели ракетные стрельбы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулева.

​Удары наносились по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль противокорабельными ракетами «Москит». Цели представляли собой два щита-мишени, которые имитировали отряд кораблей условного противника. Также в учениях приняли участие катера «Ивановец» и «Р-60».

Телеканал «Звезда» опубликовал видеоролик, на кадрах которого видна подготовка экипажей кораблей к стрельбам, а также момент запуска самих ракет.​

«Москит» — это сверхзвуковая крылатая ракета для поражения надводных кораблей, водоизмещение которых не превышает 20 тыс. т. Дальность ее полета составляет от 10 до 120 км при маловысотной траектории, на высотном профиле же она способна улететь на расстояние 240 км.