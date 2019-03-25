Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ПАО ликвидировал «Камчаткомагропромбанк». Такое решение принято на основании заявления Центробанка России, сообщается на сайте суда.

«Превышение стоимости имущества (активов) банка над размером обязательств банка составляет 15 млн рублей, основания для признания кредитной организации несостоятельной (банкротом) в соответствии со статьей 189.8 Закона о банкротстве отсутствуют, судом удовлетворен иск о принудительной ликвидации кредитной организации», — говорится в сообщении

Ликвидатором финансовой организации назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Банк России отозвал лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанка 31 января. Регулятор заподозрил кредитную организацию в неисполнении федеральных законов и нарушении нормативных актов регулятора. В частности, в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов. В связи с этим кредиторы и вкладчики столкнулись с «реальной угрозой», отмечали в ЦБ.

По информации ЦБ, у Камчаткомагропромбанка два филиала и семь дополнительных офисов в России. Филиалы расположены в Москве и Нижнем Новгороде, причем последний из них был открыт в 2018 году.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297 место в банковской системе РФ.