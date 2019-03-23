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Сбербанк подтвердил задержание напавшего на отделение в Москве

Напавшего на одно из московских отделений Сбербанка злоумышленника задержали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

«В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать», — рассказали в пресс-службе. Там также добавили, что в ходе нападения никто из сотрудников банка не пострадал, ущерб банку причинен не был.

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В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк

Накануне полиция задержала подозреваемого в ограблении банка на Ленинградском шоссе в Москве, похитившего 105 тыс. руб. По данным полиции, мужчина вошел в отделение банка и потребовал деньги, угрожая похожим на пистолет предметом.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что на севере столицы было ограблено отделение Сбербанка.

Теги: Сбербанк, нападение
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