Госдума объяснила введение Украиной санкций против Володина

Госдума объяснила введение санкций против ее председателя Вячеслава Володина созданием рабочей группы по анализу экономического ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю Украиной за 23 года. Об этом сообщается в Facebook нижней палаты.

Как отмечается, «внесение председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы».

Накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета безопасности и национальной обороны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России. В список вошли 294 юридических и 848 физических лиц.

В этот же день в Госдуме объявили, что рабочую группу по анализу ущерба Крыму возглавит зампред нижней палаты, депутат от КПРФ Иван Мельников. В комиссию войдут не только депутаты думских фракций, но и эксперты. Основной задачей рабочей группы является выход на «итоговый документ», который будет основан на «обоснованных цифрах и фактах».