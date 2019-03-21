Посольство сообщило о гибели одного россиянина при задержании на Бали

Посольство сообщило о гибели одного россиянина при задержании на Бали

На индонезийском острове Бали в ходе задержания после вооруженного ограбления обменного пункта полицейские застрелили одного россиянина. Об этом РБК сообщил пресс-атташе российского посольства в Индонезии Денис Тетюшин со ссылкой на правоохранительные органы страны.

«Полиции удалось задержать двух грабителей: гражданина России и гражданина Украины», — добавил он.

По словам Тетюшина, задержанным грозит тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет по статье «вооруженное нападение».

В настоящее время полиция острова продолжает поиски остальных участников ограбления, которым удалось скрыться.