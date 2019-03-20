Брошенную в квартире в Москве девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которую нашли истощенной в квартире на севере Москвы, выписали из больницы им. Башляевой. Об этом сообщила замначальника управления соцзащиты населения СЗАО Москвы Светлана Хохлова, передает ТАСС.

«Сегодня происходит выписка из больницы, девочка переходит в учреждение соцзащиты. Мы надеемся, что с девочкой будет все хорошо», — сказала она.

По ее словам, там ребенок будет проходить реабилитацию. С ней будут работать дефектологи и логопеды. Главврач больницы Исмаил Османов рассказал, что состояние девочки удовлетворительное.

Он добавил, что она хорошо социализирована, однако пока она не говорит в полной мере. «Есть совершенно полная уверенность, что она догонит своих сверстников до школы», — сказал он.