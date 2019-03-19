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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В Благовещенске найден мертвым бывший главврач больницы Белогорска

В Благовещенске в гаражном массиве нашли тело мужчины 1979 года рождения с огнестрельным ранением. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Амурской области Алексей Лубинский, передает «РИА Новости».

Начата доследственная проверка. Лубинский отметил, что личность погибшего установлена, но не назвал его имени.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главном враче больницы Белогорска Михаиле Данилове. Как сообщает «Амур.инфо», о случившемся заявила его супруга.

В минздраве Приамурья подтвердили информацию о «трагическом уходе из жизни» Данилова, передает «РИА Новости», но подробностей случившегося не привели.

Данилов возглавлял больницу Белогорска с ноября 2018 года, он покинул пост 13 марта. «Должность главврача не приносила ему профессионального удовлетворения — он стремился назад, в практическую медицину», — рассказали в региональном минздраве. По данным ведомства, в марте Данилов должен был вернуться в Амурскую областную клиническую больницу.

Теги: Благовещенск, врач, Следственный комитет
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