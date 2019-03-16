National Interest заявил о победе России в санкционной войне

Профессор политологии Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в своей статье для издания The National Interest заявила, что санкции создали возможности для экономического развития России.

По ее словам, импортозамещение в агропродовольственной сфере не прошло без проблем, однако влияние негативных факторов) с 2016 года уменьшилось, а российские потребители «приспособились к новой линейке продуктов на прилавках. «Со временем покупатели почувствовали, что качество дешевых альтернатив импортным продуктам питания улучшается», — отметила Твигг.

По ее словам, наиболее заметна проблема с качеством в сырах, однако несмотря на все вызовы «контрсанкции явно создали рыночные возможности для сыра».

«Санкции создали возможность восстановить покалеченную российскую пищевую промышленность», — указала Твигг. Она добавила, что недавно введенные США тарифы еще больше расширили возможность доступа на новые экспортные рынки. «Независимо от того, рассматривает ли Трамп Россию как противника и хочет ли вообще продлить санкции, трудно представить укрепление российского конкурента американских фермеров как желаемый результат санкционного режима», — подчеркнула Твигг.