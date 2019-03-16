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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Война санкций ,  
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National Interest заявил о победе России в санкционной войне

Профессор политологии Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в своей статье для издания The National Interest заявила, что санкции создали возможности для экономического развития России.

По ее словам, импортозамещение в агропродовольственной сфере не прошло без проблем, однако влияние негативных факторов) с 2016 года уменьшилось, а российские потребители «приспособились к новой линейке продуктов на прилавках. «Со временем покупатели почувствовали, что качество дешевых альтернатив импортным продуктам питания улучшается», — отметила Твигг.

По ее словам, наиболее заметна проблема с качеством в сырах, однако несмотря на все вызовы «контрсанкции явно создали рыночные возможности для сыра».

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«Санкции создали возможность восстановить покалеченную российскую пищевую промышленность», — указала Твигг. Она добавила, что недавно введенные США тарифы еще больше расширили возможность доступа на новые экспортные рынки. «Независимо от того, рассматривает ли Трамп Россию как противника и хочет ли вообще продлить санкции, трудно представить укрепление российского конкурента американских фермеров как желаемый результат санкционного режима», — подчеркнула Твигг.

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В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страна нашла «источник собственного развития в западных санкциях». По его словам, импортозамещение позитивно сказалось на конкурентоспособности России в сфере промышленности и высоких технологий.

Теги: Санкции, Продукты, сельское хозяйство
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