Правительство утвердило порядок присвоения имен аэропортам и вокзалам

Правительство утвердило правила присвоения аэропортам, железнодорожным станциям и портам имен выдающихся деятелей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно правилам, предложения о присвоении объектам имен вносит в кабмин Общественная палата. После этого правительство в течение трех дней должно направить их для согласования в федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации и организации, а они в течение 20 дней должны подготовить соответствующие заключения. В случае согласования правительство организует подготовку указа президента о присвоении объекту имени выдающегося деятеля.

В конце 2018 года проходил конкурс «Великие имена России», в рамках которого россияне могли проголосовать за понравившиеся им названия аэропортов. В частности, московский аэропорт Внуково большинство россиян предложили назвать в честь авиаконструктора Андрея Туполева, Шереметьево и Домодедово будут названы в честь Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, пензенский аэропорт — в честь публициста Виссариона Белинского, а петербургский — в честь писателя Федора Достоевского.