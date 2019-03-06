В суд в Киеве подали иск об увольнении главы МВД Авакова

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать главу МВД Украины Арсена Авакова несоответствующим требованиям к членам правительства. Об этом сообщается на сайте суда.

Истец попросил признать действия Авакова противоправными. Он также попросил суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра Владимира Гройсмана.

По мнению истца, он не контролирует деятельность главы МВД и не регистрирует в Верховной раде представление об увольнении министра. Истец потребовал обязать главу правительства уволить Авакова. Отмечается, что суд решает вопрос об открытии производства по административному делу. Информация об истце не приведена.

В феврале Аваков писал на своей странице в Facebook, что «определенные структуры» готовят против него, как главы МВД, провокации. «Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов», — отмечал он.