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«Уральские авиалинии» опровергли данные о заклинившей двери самолета

В компании «Уральские авиалинии» опровергли РБК появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что пассажирам прибывшего в Москву самолета из-за заклинившей двери пришлось спускаться по надувному трапу.

В авиакомпании рассказали, что самолет A320, выполнявший рейс U6-388 Омск — Москва, прибыл в Домодедово в 8:30 мск. Следующий рейс судно должно было выполнять в Ларнаку, поэтому его поставили к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап согласно технологическому графику.

«Высадка пассажиров внутренних воздушных линий в таком случае осуществляется через заднюю дверь через самоходный трап, что и было выполнено на рейсе Омск — Москва. Информация о выпускании аварийного трапа недостоверна», — заявили в авиакомпании.

В пресс-службе Домодедово РБК также заявили, что информация об аварии недостоверна. «Для обслуживания пассажиров рейса Омск — Москва, который прилетел в Домодедово в 08:35 по московскому времени, был задействован автотрап», — отметили в аэропорту.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что из-за проблем с открытием двери пассажирам пришлось спускаться по надувному трапу.

Теги: Самолет, Аэропорт, Домодедово
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