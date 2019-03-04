Полиция уладила конфликт из-за поста о похоронах криминального авторитета

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,79 -0,16 EUR Бирж. 74,61 -0,26 Brent 65,86 0,61% USD Нал. 66,14 65,46 EUR Нал. 75,15 74,35 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1343 -0,0021 BTC/USD Бирж. 3 789,80 -95,00 IMOEX 2 473,93 -0,16% RTSI 1 184,73 -0,22% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Southwestern Energy $5 (+11,11%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Southwestern Energy $5 (+11,11%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
В Москве 2 месяца не заключали контракты на похороны невостребованных тел Общество, 13:02 Путину доложили о деле осужденной в Кувейте россиянки Политика, 13:00 О планах участвовать в сожжении чучела Масленицы заявили 30% россиян Общество, 12:59 Полиция уладила конфликт из-за поста о похоронах криминального авторитета Общество, 12:42 Философия натуральности vs федеральные ретейлеры: как обойти конкурентов РБК и «Билайн» Бизнес, 12:40 «Арена Химки» примет два дополнительных матча за четыре дня Спорт, 12:33 Как банки вынуждают криптовалютные компании отмывать деньги Крипто, 12:31 В Сети появилось видео убийства замдиректора отделения «Оренбургэнерго» Общество, 12:26 Нужно побывать хотя бы раз: как выглядит горнолыжная Япония Стиль, 12:26 Разработчик ракетных двигателей заявил об отставании в цифровой культуре Технологии и медиа, 12:25 У метро Выхино в Москве столкнулись два рейсовых автобуса Общество, 12:23 Синоптики сообщили о потеплении до плюс 10 градусов в Москве к выходным Общество, 12:18 Правила передачи жизни: утвержден новый порядок пересадки костного мозга Партнерский материал, 12:04 УПЦ заявила о нападении на ее храм сторонников новой украинский церкви Общество, 12:01
Общество ,  
0 
Полиция уладила конфликт из-за поста о похоронах криминального авторитета

Полиция Хабаровского края в досудебном порядке урегулировала конфликт с блогером, который произошел из-за сообщения об участии сотрудников правоохранительных органов в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Были приняты меры к досудебному разрешению ситуации, автора публикации попросили удалить данный пост, что он и сделал в добровольном порядке», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что блогер удалил информацию, которая затрагивает интересы ведомства, там самым конфликт разрешился без судебного разбирательства.

Общество
Против автора сообщений об участии полиции в похоронах Зарубы завели дело

Информация о том, что начальник УВД по Амурскому району и прокурор Амурска приняли участие в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина, известного по прозвищу Заруба, появилась в соцсетях 8 января. К записи была прикреплена видеозапись. В комментарии к ней говорилось, что ​гроб якобы несли вышеуказанные правоохранители. В прокуратуре Хабаровского края назвали эту информацию недостоверной. В региональном главке МВД также опровергли эти сведения.

Полиции удалось установить личность человека, который опубликовал эту информацию. Ранее, как уточнили в полиции, он был поставлен на учет. «Его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету», — заявила глава пресс-службы главка МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

17 января в отношении блогера, который опубликовал эту информацию, возбудили уголовное дело о клевете. Позднее он был арестован на 10 суток. Однако взятие под стражу было связано с управлением транспортным средством без прав. В мае 2018 года его лишил прав за отказ от прохождения экспертизы на алкогольное опьянение.

Теги: Амурск, полиция, блогер
Материалы по теме
Против автора сообщений об участии полиции в похоронах Зарубы завели дело
Общество
Полиция опровергла участие в похоронах криминального авторитета в Амурске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter