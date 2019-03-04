Полиция уладила конфликт из-за поста о похоронах криминального авторитета

Полиция Хабаровского края в досудебном порядке урегулировала конфликт с блогером, который произошел из-за сообщения об участии сотрудников правоохранительных органов в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Были приняты меры к досудебному разрешению ситуации, автора публикации попросили удалить данный пост, что он и сделал в добровольном порядке», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что блогер удалил информацию, которая затрагивает интересы ведомства, там самым конфликт разрешился без судебного разбирательства.

Информация о том, что начальник УВД по Амурскому району и прокурор Амурска приняли участие в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина, известного по прозвищу Заруба, появилась в соцсетях 8 января. К записи была прикреплена видеозапись. В комментарии к ней говорилось, что ​гроб якобы несли вышеуказанные правоохранители. В прокуратуре Хабаровского края назвали эту информацию недостоверной. В региональном главке МВД также опровергли эти сведения.