Почти 60% россиян усомнились в изменении отношений с Киевом после выборов

Почти 60% россиян усомнились в изменении отношений с Киевом после выборов

Более половины россиян (59%) считают, что после президентских выборов на Украине отношения Москвы и Киева не изменятся. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Мнения, что отношения с Украиной после выборов президента улучшаться, придерживаются 13% опрошенных. Еще 8% респондентов полагают, что российско-украинские отношения только ухудшатся.

Опрос также показал, что 68% респондентов ожидают, что результаты выборов будут фальсифицированы. Еще 12% опрошенных полагают, что будут иметь место незначительные нарушения, которые не окажут существенного влияния на результат голосования. В том, что выборы пройдут честно, уверены 3% респондентов.

В целом за президентской гонкой на Украине внимательно следят 18% опрошенных. Еще 61% участников опроса слышали о выборах, но не следят за ними.