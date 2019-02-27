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Выборы на Украине ,  
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Почти 60% россиян усомнились в изменении отношений с Киевом после выборов

Более половины россиян (59%) считают, что после президентских выборов на Украине отношения Москвы и Киева не изменятся. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Мнения, что отношения с Украиной после выборов президента улучшаться, придерживаются 13% опрошенных. Еще 8% респондентов полагают, что российско-украинские отношения только ухудшатся.

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Опрос также показал, что 68% респондентов ожидают, что результаты выборов будут фальсифицированы. Еще 12% опрошенных полагают, что будут иметь место незначительные нарушения, которые не окажут существенного влияния на результат голосования. В том, что выборы пройдут честно, уверены 3% респондентов.

В целом за президентской гонкой на Украине внимательно следят 18% опрошенных. Еще 61% участников опроса слышали о выборах, но не следят за ними.

Опрос проводился 24 февраля. В нем приняли участие 1600 человек.

В середине февраля, по данным Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, рейтинг кандидатов в президенты Украины возглавлял шоумен Владимир Зеленский, за него готовы были проголосовать 17,5% опрошенных. На втором месте оказался действующий президент Украины Петр Порошенко, которому готовы отдать голоса 13,1% респондентов. Кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко готовы поддержать 11,5% опрошенных.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: Украина, Опрос, Выборы
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