В ХМАО задержали застрелившего бизнесмена сотрудника

Предпринимателя из поселка Ванзеват Белоярского района ХМАО, тело которого с огнестрельным ранением живота было обнаружено 24 февраля, застрелил его подчиненный. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Тело 61-летнего мужчины нашли в одном из домов на территории поселка. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Подозреваемый был задержан, им оказался 35-летний житель Белоярского района. Он работал на принадлежащей убитому мужчине производственной базе. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Как уточнили «РИА Новости» в следственном управлении, подозреваемый написал явку с повинной. По данным источника агентства в местных правоохранительных органах, убитый — предприниматель Владимир Теплов.

​В феврале 2017 года агентство «ЮграPro», со ссылкой на местных жителей писало, что Теплов принуждал работать на него, а сотрудники содержались «как рабы». Однако «РИА Новости» в следственном управлении заявили, что ранее информации о рабских условиях труда в поселке Ванзеват в ведомство не поступало.