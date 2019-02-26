Гордеев выступил за лабораторную проверку продуктов для больниц и школ

Гордеев выступил за лабораторную проверку продуктов для больниц и школ

Вице-премьер Алексей Гордеев поддержал идею проводить обязательные лабораторные исследования продукции, которая поступает в госучреждения — в частности, речь идет о больницах, школах и детских садах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы чиновника, поступившем в РБК.

Внести изменения в соответствующий федеральный закон Гордеев предложил на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым. Он подчеркнул, что у таких товаров «высокий риск» фальсификации.

Гордеев и Протасов также пришли к выводу, что необходимо обновить нормативную базу по содержанию в продукции антибиотиков и пестицидов. Гордеев отметил, что с точки зрения законодательства Россия в этом вопросе находится «на уровне 1997 года».​

В феврале Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года на юго-востоке Москвы произошло массовое заболевание детей острой кишечной инфекцией из-за некачественного творога в детских садах. Творог производил комбинат «Чаплыгинмолоко» в Липецкой области, после проверок суд временно приостановил его работу. Гендиректор предприятия в беседе с РБК отрицал обвинения и настаивал, что комбинат поставлял творог «фактически во все округа» Москвы, а люди заболели только в одном.