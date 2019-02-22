Историк раскрыл содержание дневника Малиновского о поражениях в ВОВ

В дневнике маршала Советского Союза Родиона Малиновского «красной нитью» проходит тема недостаточной подготовки военного руководства в первые годы Великой Отечественной войны. Об этом на круглом столе в Общественной палате заявил изучающий дневник историк Александр Ясаков, передает «РИА Новости».

По его словам, записи охватывают период с марта 1941 года по февраль 1943 года. Малиновский называет одной из главных причин поражений Красной армии в начале войны неспособность советских военных руководителей решать боевые задачи.

При этом маршал подчеркивает, что речь идет не о личных качествах отдельных руководителей, а о «низком профессиональным уровне командного состава в целом», в том числе и самого Малиновского.

«Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба. <…> Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать. <...> Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было», — привел Ясаков цитату из дневника.