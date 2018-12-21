Венесуэла «по принципу взаимности» выслала колумбийского дипломата

Венесуэла приняла решение выслать сотрудника посольства Колумбии. Такое решение было принято Каракасом в ответ на идентичные действия Боготы, которая накануне выслала венесуэльского дипломата. Об этом сообщает El Universal.

В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что власти страны, принимая такое решение, руководствовались «принципом взаимности».

Каракас указал на то, что Колумбия выслала венесуэльского дипломата Карлоса Мануэля Пино Гарсию. В ответ на это Венесуэла решила выслать сотрудника колумбийского посольства Хуана Карлоса Переса Вильямисара.

«Этот человек, находясь на венесуэльской территории, выполнял консульские функции, не имея соответствующей аккредитации МИД Венесуэлы, что открыто нарушает международные конвенции, которые регулируют этот вопрос», — отмечается в заявлении ведомства.