Умер актер Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов, выступавший на сцене Малого театра, умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Причина смерти не уточняется.

Как сообщил РЕН ТВ художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, Олег Мартьянов очень долго болел и давно не выходил на сцену.

Олег Мартьянов родился 18 марта 1952 года. Он служил в Малом театре с 1973 года. На счету заслуженного артиста России около 70 работ, среди них — постановки по произведениям русских классиков Михаила Салтыкова-Щедрина, Алексея Толстого, Александра Грибоедова, Дениса Фонвизина и других.

В числе киноработ артиста — роли в картинах «Голубка», «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула», «Посвящение в любовь».

Также он принимал участие в фильмах-спектаклях Малого театра и записи аудиокниг.