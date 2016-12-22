В Самарской области полковника МВД задержали при получении крупной взятки

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, полковника юстиции Веру Рабинович при получении крупной взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.



По данным правоохранительных органов, Рабинович была задержана в аэропорту Самары после получения 10 млн руб. Также задержаны двое посредников.

Всего Рабинович должна была получить 15 млн руб. В ФСБ уточнили, что взятка поступила от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие процессуального решения о направлении дела в суд.

Все задержанные находятся в СИЗО. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в декабре в Москве при получении взятки в 15 млн руб. задержали трех сотрудников МВД, об этом РБК сообщил близкий к следствию источник. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Среди задержанных — начальник 12-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве и начальник отделения управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВ. Отмечалось, что деньги им были переданы за «прекращение проверочных мероприятий» в отношении третьего лица.