Три человека задержаны после крушения скоростного поезда в Анкаре

Полиция задержала трех человек в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным министра здравоохранения страны Фахреттин Коджа, число пострадавших при крушении состава увеличилось до 84 человек. «В результате крушения поезда погибли девять человек, 84 получили ранения. Врачи в больницах оказывают помощь 34 из них, двое находятся в тяжелом состоянии», — отметил министр.
Крушение скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью, произошло в четверг, 13 декабря. Авария произошла примерно через четыре минуты после начала движения от станции Мансардиз, когда поезд набрал скорость порядка 80–90 км/ч. Состав сошел с рельсов, задев путепровод. Из-за удара на поезд обрушился пешеходный мост. В результате аварии с рельсов сошли два вагона.
По информации Минтранса Турции, скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом. Как он оказался на пути следования скоростного пассажирского поезда, пока неизвестно. В мэрии Анкары заявили, что причиной крушения поезда в Турции стало столкновение с пригородным поездом.
В пресс-службе Ростуризма РБК сообщили, что информации о наличии российских туристов в сошедшем с рельсов поезде в Анкаре в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало.