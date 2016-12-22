Три человека задержаны после крушения скоростного поезда в Анкаре

Полиция задержала трех человек в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным министра здравоохранения страны Фахреттин Коджа, число ​пострадавших при крушении состава увеличилось до 84 человек. «В результате крушения поезда погибли девять человек, 84 получили ранения. Врачи в больницах оказывают помощь 34 из них, двое находятся в тяжелом состоянии», — отметил министр.

Видео: ruptly.tv

Крушение скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью, произошло в четверг, 13 декабря. Авария произошла примерно через четыре минуты после начала движения от станции Мансардиз, когда поезд набрал скорость порядка 80–90 км/ч. Состав сошел с рельсов, задев путепровод. Из-за удара на поезд обрушился пешеходный мост. В результате аварии с рельсов сошли два вагона.

По информации Минтранса Турции, скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом. Как он оказался на пути следования скоростного пассажирского поезда, пока неизвестно. В мэрии Анкары заявили, что причиной крушения поезда в Турции стало столкновение с пригородным поездом.

В пресс-службе Ростуризма РБК сообщили, что информации о наличии российских туристов в сошедшем с рельсов поезде в Анкаре в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало.