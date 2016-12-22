Суд решил выдворить украинскую журналистку с территории России

Преображенский суд Москвы признал украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) виновной в нарушении правил пребывания на территории России и принял решение о ее выдворении из страны. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева, сообщает «Интерфакс».

«В отношении Вищур принято решение о наложении административного штрафа в размере 5 тыс. руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сказали в суде. По словам пресс-секретаря, в настоящее время журналистка находится в спецприемнике. После вступления решения суда в силу Вищур депортируют на Украину.

Савельева также уточнила, что у журналистки есть десять дней для обжалования судебного приговора. Она отметила, что с момента проведения судебного заседания жалоб от Вищур не поступало.

Согласно решению суда, Вищур совершила правонарушение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Журналистка находилась на территории России с лета 2016 года.

Свою вину в нарушении миграционного законодательства она признала. При этом Вищур попросила не выдворять ее из России, так как в отношении нее СБУ расследует два уголовных дела.

Вищур отметила, что приехала в Россию в марте 2016 года для участия в телеэфирах в качестве эксперта, при этом патент на осуществление трудовой деятельности она не оформляла, потому что ее работа носила разовый характер.