Наблюдатели ОБСЕ отметили отсутствие нарушений на выборах в Армении

Выборы в Национальное собрание Армении 9 декабря прошли с соблюдением всех избирательных свобод, в условиях прозрачности и честной состязательности. Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ, представители которой наблюдали за ходом выборов.

По словам специального координатора наблюдателей ОБСЕ Петера Осусского, на выборах наблюдалась обстановка доверия со стороны избирателей.

«Общее отсутствие нарушений на выборах, включая покупку голосов, позволило провести честную борьбу. Несмотря на проведение в короткие сроки, выборы были организованы хорошо. День выборов прошел спокойно и мирно, все стадии получили положительную оценку практически всех наших наблюдателей», — подчеркнул Осусский.

По данным ЦИК Армении, по итогам подсчета голосов на всех 2010 избирательных участках блок «Мой шаг», поддерживающий исполняющего обязанности главы правительства Армении Николу Пашиняна, набрал 70,43% и получил абсолютное большинство голосов в Национальном собрании.

Помимо блока Пашиняна в парламент прошли также партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна (8,27%), а также «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна (6,37%).

Досрочные выборы в Национальное собрание состоялись при относительно низкой явке. По данным ЦИК республики, в воскресенье, 9 декабря, на участки пришли 48,63% избирателей, притом что в 2017 году явка на парламентских выборах составила 60,8%. Проходной барьер на выборах в Армении составляет 5%.