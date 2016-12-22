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Россияне оценили состояние отечественной науки
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Россияне оценили состояние отечественной науки
Общество, 11:54
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Россияне оценили состояние отечественной науки

Более трети жителей России (41%) затруднились назвать область, в которой лидирует российская наука. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Согласно опросу, 30% опрошенных считают, что российская наука лидирует в космической сфере, еще 30% респондентов полагают, что в военной сфере, 11% — в области здравоохранения.

По мнению 36% опрошенных, российские ученые более квалифицированы, чем их коллеги из других стран. Еще 37% считают, что их компетентность на том же уровне, что и у зарубежных коллег. По мнению 16% респондентов, уровень отечественных ученых ниже, чем в других странах.​

«Большинство россиян (72%) положительно относятся к решению их ребенка или внука стать ученым и сделать карьеру в научной сфере», — подчеркнули социологи.

Опрос проводился по телефону 6 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Теги: ВЦИОМ , россияне , российская наука , лидерство , опрос
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