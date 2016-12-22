Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России

Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры. Об этом заявило посольство России в Лондоне.
«Невозможно отделаться от мысли, что речь идет о политическом заказе, о некоей игре с целью отвлечь внимание общественности», — говорится в сообщении на сайте посольства. Как указывает дипмиссия, такие материалы построены по «привычному шаблону». В посольстве добавили, что публикации традиционно появляются в канун важного события. В этом случае речь идет о парламентском голосовании по условиям выхода Великобритании из ЕС.
Накануне The Sunday Times опубликовала материал, в котором рассказывалось о двух убийствах, в которых британские детективы заподозрили Россию. Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, найденном мертвым в 2012 году, и предпринимателе Скотте Янге. Источник газеты указал, что во время «подозрительных смертей» в страну въезжали агенты российской разведки.
Александр Перепеличный уехал в Великобританию вместе с семьей в 2010 году. Британская полиция изначально не нашла в его смерти ничего подозрительного, но отмечала, что США увидели в этом деле связь с российскими властями.