Клепач заявил о растущей степени вранья в управлении

Степень вранья в процессе управления растет, заявил зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач, выступая на Общероссийском гражданском форуме, передает корреспондент РБК.

«У нас, на мой взгляд, к сожалению, приходилось с этим сталкиваться, степень вранья в процессе управления — я не говорю про пропаганду, это вообще отдельная история — но она очень сильно возрастает. Потому что мы говорим одно, а делаем [другое]», — пояснил Клепач.

Он добавил, что чиновников, умеющих сказать «нет», очень мало. «Таких людей можно по пальцам пересчитать, которые имели смелость своим вышестоящим начальникам или даже тем, кто к ним приходит, сказать «нет»​. Это огромная ответственность. Таких людей у нас очень мало», — сказал главный экономист ВЭБа.

В марте президент России Владимир Путин говорил, что коррупция является фактором, тормозящим развитие страны. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере и юге страны, указывал глава государства.