Мадуро заявил о ликвидации четырех самолетов наркоторговцев ВВС Венесуэлы

Военно-воздушные силы Венесуэлы сбили четыре самолета наркоторговцев за последние две недели. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает El Universal. По его словам, из Колумбии и Вашингтона идут «постоянные заговоры» против Венесуэлы.

В августе венесуэльское правительство заявляло, что Колумбия несет ответственность за «любую агрессию против народа Венесуэлы и его властей».

В июне вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре с президентом Колумбии Иваном Дуке обсудил борьбу с производством и оборотом наркотиков. Стороны также договорились и дальше «настаивать на восстановлении демократии» в Венесуэле.